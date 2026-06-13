Бельский встретился в Индонезии с губернатором Восточной Явы

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский встретился в рамках командировки в Индонезию с губернатором провинции Восточная Ява Хофифой Индар Параванса, рассказал 13 июня депутат в социальных сетях. Делегацию из Петербурга приняли в административном центре провинции, в городе Сурабая. Также Бельский и депутаты ЗакСа встретились с председателем Совета народных представителей провинции Восточная Ява, с которым городской парламент планирует совместную работу в будущем.

"Вместе с Губернатором провинции госпожой Параванса обсудили создание дополнительных условий для бизнеса. […] Продолжая парламентскую миссию, встретились с Председателем Совета народных представителей провинции Восточная Ява. Это еще один представительный орган, с которым мы нацелены на продуктивное сотрудничество", — написал Бельский.

Спикер Заксобрания добавил, что с губернатором провинции делегация обсудила действующие на острове Ява проекты и соглашения, подписанные в рамках Петербургского международного экономического форума. Также Бельский подчеркнул, что Сурабая и Северная столица являются крупными логистическими центрами и имеют схожее отношение к исторической памяти и патриотизму.

Судя по фотографиям, прикрепленным к публикации, на встречи с Параванса присутствовали депутаты городского парламента Павел Крупник и Валерий Гарнец, заместитель председателя комитета по внешним связям Вячеслав Калганов, а также жена спикера ЗакСа Виктория Бельская.

Делегация из Петербурга прибыла в Индонезию 10 июня с рабочим визитом. В рамках командировки она встретилась с губернатором острова Бали И Ваяном Костером, а также посетила округ Джокьякарта на острове Ява для переговоров с представителями местных властей.

В конце апреля депутаты Заксобрания приняли в Мариинском дворце делегацию из Индонезии во главе с председателем Совета представителей регионов республики Бактиаром Наджамудином. В рамках переговоров стороны заявили о планах подписать соглашение о сотрудничестве между провинцией Бали и Петербургом.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Бельский