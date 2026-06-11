Бельский прибыл на остров Ява в Индонезии

В рамках командировки в Индонезию председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 11 июня приехал в округ Джокьякарта на острове Ява, сообщил он в соцсетях. Делегация из Северной столицы проведет на острове переговоры с представителями местных властей. Также спикер городского парламента подчеркнул, что Джокьякарта является одним из главных культурных и туристических центров Индонезии.

"Впереди — новые встречи и переговоры. Подробностями поделюсь", - отметил Бельский.

Джокьякарта основана в 1755 году. Население города составляет примерно 420 тысяч человек. Джокьякарта — это единственный регион страны, где действует монархическая форма правления. Также округ на острове Ява считается университетской столицей государства и центром классического яванского изобразительного искусства.

Накануне Бельский вместе с депутатами Заксобрания Валерием Гарнецом, Павлом Крупником и заместителем председателя комитета по внешним связям Вячеславом Калгановым прибыли в Индонезию с рабочим визитом. В программе запланированы встречи с представителями органов власти, парламента и бизнес-сообщества. Парламентарии 10 июня уже встретились с губернатором провинции Бали И Ваяном Костером.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру