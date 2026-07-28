Беглов и Бельский приняли участие в богослужении в День Крещения Руси

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 28 июля приняли участие в торжественном богослужении в Князь-Владимирском соборе, об этом сообщили в пресс-службе главы города. Литургию, посвященную Дню Крещения Руси, возглавил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Во время богослужения Беглов поздравил православных с праздником. Он заявил, что князь Владимир сыграл ключевую роль в объединении русских земель и принятии христианства на Руси.

"Сегодня вся Россия и весь православный мир отмечает День Крещения Руси. Чтобы свершить его, святой равноапостольный князь Владимир приложил много усилий. Непростая у него была миссия: собрать разные племена и земли, объединить в единую Русь. Именно благодаря князю Владимиру и Божьей помощи мы стали теми, кто мы есть сегодня – православными" — сказал Александр Беглов.

День Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Алиса Ремнева / Фото: Смольный