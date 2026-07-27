Депутат Иванова отчиталась о доходе в 6,4 млн рублей за 2025 год

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ирина Иванова задекларировала доход на сумму в 6,37 млн рублей за 2025 год. Сведения опубликованы 27 июля на сайте Петербургской избирательной комиссии в разделе с декларациями зарегистрированных кандидатов в депутаты городского парламента.

Иванова возглавляет пятерку общегородского списка партии на выборы в городской парламент. Судя по декларации, ей принадлежат земельный участок размером 11,56 соток и жилой дом площадью 35,1 квадратных метра в Республике Крым. Депутат отчиталась о наличии у нее четырех квартир в Петербурге. Их площадь варьируется от 42,3 квадратных метра до 87 "квадратов". В собственности Иванова также указала шесть нежилых помещений, в частности, два гаража в Петербурге площадью по 18 "квадратов" каждый и четыре здания в Крыму, их площадь разнится от 16,8 до 27,5 квадратных метров. В отчетности Иванова также указала шесть банковских счетов, на которых хранится 872 тысячи рублей.

Коллега Ивановой по парламентской фракции Александр Рассудов идет на выборы в ЗакС в общегородской части списка под третьим номером. Он отчитался о доходе в 226 млн рублей. При этом он указал наличие у него 11 российских счетов, на которых на момент подачи документов в избирком оставалось только 4 млн рублей. Депутат также сообщил, что в его собственности находятся четыре земельных участка и доли в двух петербургских квартирах. Судя по декларации, у Рассудова также имеются три нежилых помещения и внедорожник марки Range Rover 2025 года выпуска. У его супруги он указал наличие апартаментов в Испании.

Депутату городского парламента Роману Кононенко в списке кандидатов по единому избирательному округу досталась четвертая строчка. Он сообщил избиркому о доходе в 5,94 млн рублей. Из недвижимости он указал только долю в петербургской квартире и восемь счетов в российских банках, на которых к моменту подачи документов оставалось чуть больше 257 тысячи рублей.

Депутат Владислав Бороденчик замыкает пятерку КПРФ на выборы в ЗакС. Он заработал по итогам года меньше всех среди коллег по фракции - 5,77 млн рублей. Среди недвижимости он указал земельный участок размером 12 соток и жилой дом площадью 121,5 квадратных метра в Ленинградской области. Судя по декларации, у коммуниста также имеется доля в петербургской квартире, кроссовер Mitsubishi Outlander 2011 года выпуска и шесть счетов, на которых хранится чуть больше 33 тысячи рублей.

Отметим, среди зарегистрированных кандидатов КПРФ четыре человека указали нулевой уровень дохода по итогам 2025 года. Один из кандидатов, Виталий Смирнов, отчитался о заработке в 18 копеек, также о наличии у него автомобиле Great Wall 2013 года и восьми банковских счетах. На момент подачи документов в Горизбирком на них оставалось чуть больше 31 тысячи рублей, следует из декларации.

Региональное отделение КПРФ определилось с кандидатами на выборы в Заксобрание в конце июня. Помимо действующих депутатов городского парламента, в первую пятерку лидеров также вошел бывший главный федеральный инспектор по Петербургу из полпредства Павел Дашков. Также городское отделение партии выдвинула кандидатов по всем 25 одномандатным округам.

Сейчас на сайте Горизбиркома также доступны декларации доходов зарегистрированных кандидатов партий "Зеленые", "Единая Россия", "Новых людей" и "Справедливая Россия". Так, спикер Заксобрания Александр Бельский отчитался о доходе в 9,9 млн рублей, а его коллега по парламенту Марина Шишкина задекларировала 7,28 млн рублей. Лидер фракции "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Павлов указал в отчете доход за 2025 год в размере 5,9 млн рублей. Перечень финансов и имущества также продемонстрировали кандидаты "Справедливой России": глава реготделения партии отчиталась о доходе в 670 тысячах рублей, а активист Ярослав Костров указал в своей декларации танк Т-34-76, "пухосос" и яхту. Подробнее о финансах кандидатов читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру