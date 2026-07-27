Костров указал в декларации "пухосос", танк, и яхту

Общественник Ярослав Костров указал в предвыборной декларации яхту Eclipse, танк Т-34-76 и "пухосос" в качестве якобы имеющихся у него транспортных средств, соответствующие данные появились на сайте Горизбиркома 27 июля.

Всего в декларации Кострова значатся шесть транспортных средств. Он указал средний танк Т-34-76 1943 года выпуска, "пухосос" "Ян-Дек-С" 2026 года, яхту Eclipse 2009 года, автомобиль Ferrari 125 F1 1950 года, самолет Ту-160 серии 01-02 1970 года и многоцелевой вертолет Ми-8 1961 года.

Доход Кострова за 2025 год составил 1,55 млн рублей, на шести своих банковских счетах активист задекларировал 22,2 млн рублей. В графе недвижимость указал земельный участок в Московской области площадью 760 квадратных метров и квартиру в Петербурге площадью 219,1 "квадратов". Кроме того, в декларации указана квартира стоимостью 18 млн рублей, приобретенная в 2026 году, средствами на покупку которой Костров назвал доход от продажи другой квартиры в размере 15,9 млн рублей.

Костров намеревался участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга по 1-му одномандатному округу, а также в составе региональной группы № 2 "Справедливой России". Однако Ленинский районный суд Петербурга привлек его к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ за демонстрацию экстремистской символики. По закону, привлеченные по этой статье граждане в течение года не могут участвовать в выборах. При этом регистрация Кострова по списку произошла еще до его задержания, из-за чего оказался включен в число кандидатов от СР.

К настоящему времени Горизбирком опубликовал декларации кандидатов, выдвинутых по спискам от "Единой России", "Зеленых", КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России". Например, глава "Справедливой России" Надежда Тихонова заработала в 2025 году 670,1 тысячи рублей. Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов задекларировал доход в размере 5,88 млн рублей за 2025 год. В свою очередь, доход спикера ЗакСа Александра Бельского составил 9,9 млн рублей за аналогичный период, лидера списка "Зеленых" Марины Шишкиной — 7,3 млн рублей. Подробнее о доходе депутатов, выдвинутых на переизбрание в городской парламент, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру