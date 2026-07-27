Ходосок рассказал о победе над рекламным прицепом

Депутат Законодательного собрания Александр Ходосок ("Единая Россия") отчитался 27 июля об успехах в борьбе с увешанным рекламой прицепом. Конструкция ранее стояла возле поликлинического отделения Центра имени Петрова, но ее отправили на штрафстоянку.

Судя по фотографиям, на обычный прицеп была установлена реклама гостевого дома в поселке Парголово. Правоохранители оперативно отреагировали на обращение Ходоска и убрали прицеп.

"Прицеп отправлен на штрафстоянку! Отдельное спасибо сотрудникам РУВД и, в частности, инспекторам Госавтоинспекции Курортного района за оперативную реакцию", — написал Ходосок в социальных сетях.

Это не первый случай борьбы депутата с рекламными конструкциями на колесах. В середине июня от рассказывал о противостоянии с ржавой несамоходной "Газелью", владелец которой также использовал ее как место для рекламных объявлений. Благодаря содействию полиции, машину в итоге увезли прочь.

Ходосок не единственный депутат, кто отчитывается в соцсетях о решении проблем на локальном уровне. Так, например, депутат Валерий Гарнец в мае отчитывался об успехах с починкой скамейки. Его коллега Николай Бондаренко в июле рассказывал о гибели высаженной ранее сирени. На прошлой неделе свой вклад внес спикер ЗакСа Александр Бельский, который отчитался о решении проблемы с открытым люком на Прибрежной улице.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру