В Приморском районе погибла посаженная вице-спикером ЗакСа Бондаренко сирень

Посаженные вместе с вице-спикером Законодательного собрания Петербурга Николаем Бондаренко кусты сирени не прижились на Комендантском проспекте. О гибели молодых растений парламентарий 20 июля рассказал подписчикам в соцсетях. Причиной стала "нежизнеспособность партии саженцев", утверждает депутат.

"Сирень, которую мы высаживали вместе с жителями, погибла. По результатам совместной проверки с профильными специалистами установлено, что причиной стала изначальная нежизнеспособность партии саженцев. Дело не в уходе или погоде — проблема была в самих растениях", — написал Бондаренко.

По словам вице-спикера Заксобрания, осенью погибшие кусты сирени заменят новыми саженцами. При этом повторное озеленение района оплатит прежний поставщик растений, заявил парламентарий.

Весной 2025 года Бондаренко вместе с жителями жилого комплекса YOGA и сотрудниками садово-паркового предприятия "Приморское" высадил вдоль Комендантского проспекта 1 768 кустов сирени.

С сентября 2021 года Бондаренко заседает в Заксобрании от одномандатного избирательного округа № 12, расположенного в Приморском районе Петербурга. От этого округа он также планирует переизбраться в городской парламент на новый срок. Конкуренцию на этой территории ему могут составить предприниматель Дмитрий Сладков ("Справедливая Россия"), депутат МО "Коломяги" Александра Бабикова (ЛДПР), врач-реаниматолог Ольга Юркевич ("Яблоко"), а также Наталья Подольская ("Зеленые"), Кирилл Исаев (КПРФ) и Виктория Быкова ("Новые люди"). На момент публикации заметки Горизбирком успел зарегистрировать по округу № 12 только Бондаренко.

Екатерина Гусева / Фото: Николай Бондаренко