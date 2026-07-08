Депутаты ЗакСа сыграли в хоккей со священниками

Хоккейная команда Законодательного собрания сыграла с командой священнослужителей петербургской епархии "Ортодокс", рассказал депутат городского парламента Антон Рудаков в соцсетях. Кроме Рудакова, в игре также участвовали заместитель председателя Заксобрания Павел Иткин и депутат Михаил Барышников.

Товарищеский матч прошел 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Матч закончился ничьей со счетом 5:5.

"День памяти святых Петра и Февронии напоминает о простых, но очень важных ценностях, которые остаются неизменными во все времена. Уважение, взаимная поддержка, доверие и умение быть одной командой важны не только в семье, но и в жизни в целом!" - написал Рудаков.

Парламентарий сообщил, что игра оказалась динамичной, а победителя нельзя было угадать вплоть до последних секунд. Он также поблагодарил коллег и соперников за честную борьбу.

Депутаты Заксобрания не в первый раз участвуют в хоккейном матче. В ноябре 2025 года Иткин и Рудаков сыграли в составе любительских команд в Донецке. К игре также присоединились представители Смольного и члены команды "Ортодокс".

Дарья Нехорошева / Фото: Антон Рудаков