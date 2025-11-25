Депутаты ЗакСа сыграли в хоккей в ДНР

Заместитель председателя Законодательного собрания Павел Иткин и депутат Антон Рудаков 23 ноября сыграли на ледовой арене "Алмаз" товарищеский хоккейный матч в составе любительских команд Петербурга и Донецка, сообщила 25 ноября пресс-служба парламента. Перед игрой петербуржцев поприветствовал глава ДНР Денис Пушилин. Матч завершился со счётом 2:2. Парламентарии приехали в регион с рабочим визитом.

Вместе с парламентариями на лёд вышел глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Капитанов, а также другие представители исполнительных органов, игроки женской хоккейной лиги и священнослужители из команды "Ортодокс". В ЗакСе отметили, что встреча стала стартом регионального этапа Всероссийского чемпионата Ночной хоккейной лиги.

"Знаменательная встреча и достойная игра! Впечатляет, что в составе команды гостей из Северной столицы — представители духовенства", — поделился эмоциями от матча Пушилин.

Ночная хоккейная лига — это турнир по хоккею среди любительских команд. Она была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и игроков отечественного хоккея.

Кирилл Дудров / Фото: Заксобрание Петербурга