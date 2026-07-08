Эрмитаж введет гибкие цены на билеты для "дневных" и "вечерних" сеансов

Государственный Эрмитаж с 14 июля начнет тестировать новую билетную систему, при которой стоимость посещения Главного музейного комплекса будет зависеть от выбранного сеанса, времени и даты посещения, сообщили в пресс-службе музея. Представители Эрмитажа рассчитывают, что это позволит равномернее распределить поток посетителей и снизить нагрузку в часы пик.

Для вечерних сеансов цена будет в 1,7–2,4 раза ниже дневной. Стоимость билетов во вторник, пятницу и субботу с 11:00 до 16:00 будет составлять 1200 рублей, с 16:00 до 18:00— 700 рублей, с 18:00 до 20:00 — 500 рублей. В среду, четверг и воскресенье будет действовать тариф в 1200 рублей для сеансов с 11:00 до 16:00 и 700 рублей — для сеансов с 16:00 до 18:00. В понедельник Главный музейный комплекс закрыт для посетителей.

Пройти в музей можно за 15 минут до начала сеанса и в течение часа после указанного времени. Количество билетов на каждый интервал планируют ограничивать в соответствии с требованиями безопасности, чтобы избежать переполненности залов. При этом для льготных категорий билетов сохранят прежние цены.

Восемь дней в году Эрмитаж можно посетить бесплатно. Музей предоставляет свободный доступ в Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября), а также в День Эрмитажа (7 декабря). Нововведение появилось в музее осенью 2025 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру