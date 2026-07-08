Россия начнет импортировать нефтепродукты в июле

Вице-премьер Александр Новак заявил 8 июля, что в июле Россия начнет импортировать нефтепродукты для стабилизации ситуации на рынке, передает ТАСС. Ограничения на продажу бензина чиновник прокомментировал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства в Кремле.

"В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса," - заявил Новак.

Чиновник также сообщил, что ситуация с бензином в стране частично стабилизирована, однако остается непростой. Кроме того, Новак рассказал о полном запрете экспорта дизельного топлива из страны для увеличения поставок на внутреннем рынке.

Накануне, 7 июля, Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям принимать меры для предотвращения локальных сбоев в поставке топлива.

Россияне столкнулись с ограничениями на продажу топлива в конце мая – начале июня. О нехватке бензина среди прочих заявляли представители регионов СЗФО. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал об отсутствии дефицита топлива в городе. Глава соседней Ленинградской области Александр Дрозденко говорил, что проблема с поставками топлива в северо-восточных районах региона "скоро решится". Также власти Ленобласти собираются разрешить продажу бензина в канистры объемом не более 10 литров.

Дарья Нехорошева / Фото: Кремль