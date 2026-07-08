В 2025 году в России возбудили более 190 дел по исполнению гособоронзаказов

В России за 2025 год возбудили более 190 уголовных дел по исполнению гособоронзаказов, сообщили 8 июля в пресс-службе Росфинмониторинга. Представители ведомства предотвратили возможное хищение более 12 млрд рублей. В федеральный бюджет возместили свыше 2,6 млрд рублей.

Также представители ведомства возбудили более 50 уголовных дел против псевдоброкеров и организаторов финансовых пирамид. В течение 2025 года Росфинмониторинг выявил схемы легализации доходов на 2,7 млрд рублей.

Кроме того, количество кредитных организаций, которые сообщают о подозрительных банковских операциях, выросло в 1,5 раза с начала 2025 года. Ведомство пресекло нелегальную деятельность участников торговых процедур примерно на 44 млрд рублей и предотвратило возможное хищение более 25 млрд рублей.

В мае сообщалось, что в 2025 году российские суды вынесли 219 приговоров по делам о государственной измене (ст. 275 УК). Еще 14 человек признали виновными в шпионаже. Большинство фигурантов приговорили к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру