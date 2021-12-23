Беглов попрощался с вице-губернатором Батановым и приветствовал в новой должности Корабельникова

Губернатор Петербурга Александр Беглов в начале заседания правительства города 23 декабря поблагодарил вице-губернатора Эдуарда Батанова за работу. Трансляция совещания проходит на сайте администрации города.

Беглов в своей речи отметил вклад Батанова в развитие Петербурга. В частности, он помог увеличить рост средств, выделяемых на здравоохранение, отмтеил губернатор.

- На почту вице-губернататора он много сделал для развития финансовой сферы Санкт-Петербурга, стратегического планирования, исполнения государственного заказа. Хотел бы отметить, что в трудных условиях пандемии мы смогли найти средства на увеличение финансирования здравоохранения, на строительство отделений-трансформеров, - заявил Беглов.

Губернатор вручил Батанову почетную грамоту и пожелал новых успехов. Уже бывший вице-губернатор поблагодарил за совместную работу Беглова и других чиновников.

- Я оставил с вами частичку сердца. Спасибо, - сказал Батанов.

Он курировал вопросы финансов, экономики и госзаказа. Законодательное собрание 22 декабря одобрило назначение вице-губернатором с этими полномочиями Алексея Корабельникова, главу комитета финансов.

На заседании правительства 23 декабря Беглов попросил вручить Корабельникову удостоверение вице-губернатора. Губернатор пожелал ему успехов в новой работе:

- Сегодня Алексей Алексеевич приступает к работе на новом ответственном посту. Хочу пожелать ему успехов в труде на благо Санкт-Петербурга.

София Саттарова