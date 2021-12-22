ЗакС и предновогодние назначения

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Законодательное собрание Петербурга 22 декабря провело последнее пленарное заседание в 2021 году. Оно растянулось почти на пять часов. За это время депутаты успели принять более 20 документов, а также согласовать назначение Алексея Корабельникова вице-губернатором и выбрать двух новых членов Горизбиркома.

Молодой и профессиональный

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил предложение о выдвижении в вице-губернаторы Алексея Корабельникова 21 декабря, а уже 22 декабря пришел в парламент представлять его перед депутатами. Корабельников с 2015 года занимал пост главы комитета финансов. В должности вице-губернатора он будет курировать сферы финансовой политики, экономического развития, осуществление закупок товаров и услуг и другие области, сообщил Беглов депутатам.

Сейчас этими вопросами занимается вице-губернатор Эдуард Батанов. В его аппарате ЗАКС.Ру сообщили, что в настоящий момент чиновник в отпуске до 21 января.

Что в дальнейшем будет с Батановым, депутаты спросили у Корабельникова на совете фракций, до пленарного заседания. Кандидат в вице-губернаторы отметил, что решения принимает глава города, и решил воздержаться от ответа.

На совете фракций Корабельникову вопросы задавали представители всех партий, кроме "Справедливой России – За правду". Эсеры только слушали.

Депутат от "Единой России" Наталия Астахова поинтересовалась у Корабельникова, что исполнительная власть намерена делать с сокращением муниципальных бюджетов после реформы по их выравниванию. Она, в прошлом глава МО "Сенной округ", заявила, что у округов в центральных районах сильно сократился объем денежных средств.

- В ряде случаев на ⅔. Это повлекло резкое сокращение муниципальных программ, в частности, благоустройства территорий, а также череду увольнений специалистов, которые много лет служили в интересах горожан и Санкт-Петербурга, - сказала Астахова.

Корабельников встал на защиту реформы и заявил, что она как раз направлена на благо жителей. Сейчас деньги концентрируются в тех муниципалитетах, где больше жителей и где больше потребность в благоустройстве. Корабельников согласился, что реформа вскрыла и ряд минусов. В качестве примера он привел то, что МО тратят много денег на собственное содержание, а не на муниципальные программы.

- Это говорит о том, что в какой-то перспективе будет смысл подумать и об определенном укрупнении муниципальных образований, - заявил Корабельников.

Вопрос об укрупнении МО в Петербурге активно стали обсуждать осенью 2021 года на фоне федерального законопроекта об упразднении городских и сельских поселений. Пока Северную столицу это не касается, но муниципалы города уже провели дискуссию о возможных изменениях.

Судьба "депутатской поправки" заинтересовала депутата от "Новых людей" Дмитрия Павлова. Он отметил, что к парламентриям, избранным по одномандатьным округам, обращаются жители и руководители бюджетных организаций с просьбой посодействовать в финансовой помощи. Ранее парламентарии регулярно вносили свои "депутатские поправки" к бюджету города, через которые направляли средства в различные социальные организации. Эту возможность неоднократно называли потенциально коррупционной из-за непрозрачности процесса. При принятии бюджета на 2022 год "депутатские поправки" не прошли.

Павлов спросил у Корабельникова, планируется ли создать какую-то прозрачную альтернативу. Пока еще формально глава комфина ответил, что никто не может запретить депутату подавать свою поправку к бюджету.

- Мы понимаем, что обратная связь снизу важна. Важна и для правительства города, и для профильных комитетов. Может быть, на те вещи, которые не видно с нашей колокольни, вы можете обратить наше внимание. Тем не менее, нам кажется правильным в будущем организовать работу таким образом, чтобы те болевые точки, те моменты, на которые обращают внимание жители нашего города, попадали в основной проект бюджета, - заявил Корабельников.

На этом вопросы про бюджет не закончились. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский посетовал на то, что ежегодно в парламент сначала приносят проект бюджета на следующий год, а потом единую поправку губернатора, которая существенно все меняет.

- Вы считаете это нормальным? И не считаете ли вы, что нужно от этой практики отказываться и все, что нужно, вкладывать к первому чтению? - спросил "яблочник".

Корабельников на это сказал, что лично выступает за формирование бюджета к первому чтению. Но, к сожалению, не все ведомства в срок сдают данные о своих финансовых потребностях, сказал глава комитета. По его словам, наказывать таких руководителей — значит наказать петербуржцев.

- Не считаете правильным подавать ко второму чтению не одну, а несколько поправок, чтобы по ним можно было отдельно голосовать? - предложил Вишневский.

- По какому принципу разделять на поправки? - задался вопросом Корабельников.

- Принцип можно было бы обсудить.

- Давайте пообсуждаем, но я большого смысла в этом не вижу, - сказал кандидат в вице-губернаторы.

На самом заседании парламента депутаты продолжили задавать вопросы. Вишневский в очередной раз интересовался, когда концессионные соглашения станут открытыми для граждан, а представительница КПРФ Ирина Иванова решила узнать мнение Корабельникова о законопроекте по адресной инвестиционной программе (АИП).

Характеризуя Корабельникова, депутаты назвали его профессионалом. Даже те, кто критиковал некоторые его высказывания. Например, депутат Михаил Амосов заявил, что не разделяет восторгов по поводу документа об АИП, но не сомневается в высокой квалификации главы комфина. Положительно отозвался о кандидате в вице-губернаторы спикер ЗакСа Александр Бельский:

- Это действительно молодой специалист, действительно специалист в своей области, профессионал. Человек, с которым, несмотря на его возраст, советуются и более серьезные люди, которые имеют, может быть, и больший опыт. У него действительно острый ум, он очень многие вещи видит, - сказал глава парламента на брифинге.

В итоге большинством голосов Корабельникова одобрили как нового вице-губернатора. За его назначение проголосовало большинство депутатов — 47. Против был только один парламентарий, а оставшиеся два члена ЗакСа решили воздержаться.

На момент публикации материала на сайте администрации Петербурга не опубликован документ о назначении Корабельникова. Когда решение будет обнародовано, глава комфина станет самым юным вице-губернатором — сейчас ему 34 года.

Курортный район продолжает наступление

Кроме Корабельникова депутаты 22 декабря занимались и другими назначениями. Неделей ранее они одобрили выход из состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии двух членов: Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой.

В Центральной избирательной комиссии их заявлениями по собственному желанию остались довольны. Ряд депутатов ранее отмечали, что Егорова — человек бывшего спикера ЗакСа и экс-руководителя петербургской "Единой России" Вячеслава Макарова, а нынешний состав Горизбиркома в основном якобы подконтролен администрации губернатора.

Глава ГИК Наталья Чечина до прихода в избирком долгое время работала в Курортном районе. Там же свой политический путь начинал новый спикер ЗакСа Александр Бельский и там же когда-то работал губернатор Александр Беглов.

На места Егоровой и Краснянского предложения подали по шести людям, рассказал коллегам на заседании депутат от "Единой России" Денис Четырбок, курирующий вопрос. Он сообщил, что выдвинуты член "Наблюдателей Петербурга" Виктор Венгеров, политтехнолог Алексей Ломов, бывший сотрудник аппарата ЗакСа и экс-глава одной из участковых комиссий города Виктор Растворов, член ТИК № 3 с правом совещательного голоса Константин Шитов, глава МО "Город Зеленогорск" Борис Семенов и руководитель территориального избиркома № 41 Денис Козенко. За двоих последних проголосовало большинство депутатов. Горизбирком уже внес их в список членов комиссии.

Козенко в Горизбирком выдвинул муниципальный совет "Нарвского округа". Полный тезка нового члена ГИК ранее работал в аппарате Горизбиркома в информационном центре. В 2021 году ТИК № 41 был ответственен за выборы в одномандатном округе № 16 ЗакСа. На территории победу одержал кандидат от "Справедливой России – За правду" Андрей Алескеров.

Семенова в состав Горизбиркома выдвинул МО "Город Сестрорецк" — сосед Зеленогорска по Курортному району. Первый раз в совет МО "Город Зеленогорск" новый член Горизбиркома избрался в 2014 году и тогда же стал главой муниципалитета, сохранив полномочия после выборов 2019 года. Оба раза уже бывший мундеп выдвигался от "Единой России".

О причинах продвижения по карьерной лестнице людей из Курортного района на брифинге 22 декабря спросили спикера ЗакСа Бельского. Он заявил, что неважно, из какого района человек. Но признал, что Курортный район — кузница кадров.

- Я могу сказать, что здесь нужно оценивать людей по профессиональным качествам. То есть, если они подходят тем или иным образом, значит, они туда попадают. <...> Ребята, что я могу сказать? Стремитесь поработать в Курортном районе, это будет влиять на ваш карьерный рост, - сказал Бельский, усмехнувшись.

В начале 2022 года Законодательное собрание должно будет выбрать еще одного нового члена Горизбиркома. На заседании 22 декабря парламент одобрил заявление об уходе секретаря ГИК Марины Ждановой. Причины ее ухода депутат Четырбок, курирующий вопрос, назвать не смог.

При этом летом 2021 года ЗакС уже снимал с нее полномочия — без заявления Ждановой. Основания для отзыва секретаря тогда официально не озвучили, только намеки на некие нарушения. Горизбирком не согласился с решением ЗакСа и самостоятельно принял решение о восстановлении в полномочиях Ждановой, а сама она подала иск в суд. Там решение ЗакСа отменили быстро — парламент не успел даже найти нового кандидата в Горизбирком.

София Саттарова