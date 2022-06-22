Эдуард Батанов занялся малым бизнесом

Бывший петербургский вице-губернатор Эдуард Батанов, переставший работать в правительстве города в декабре прошлого года, ушел в малое предпринимательство, на что обратила внимание газета "Деловой Петербург".

ИП, которое в феврале зарегистрировал бывший чиновник Смольного, специализируется на "консультировании по коммерческим вопросам и управлению". Оформление бизнеса случилось незадолго до начала военной спецоперации на Украине. Предприниматель подчеркивает, что в "раскрутке" своего дела не нуждается: "кому надо — тот знает".

Напомним, в городское правительство Батанов пришел в 2019 году. Поначалу он курировал транспорт и дороги. Заканчивал же бывший чиновник свою работу в Смольном, координируя деятельность финансового блока.