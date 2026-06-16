Мигранты спрятались от полиции на стройке в Петербурге во время рейда

Сотрудники полиции провели рейд на строительной площадке жилого комплекса на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе, сообщили 16 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Силовики проверили около 100 иностранных граждан. Из них 12 мигрантов работали без необходимых разрешительных документов. В отношении них составили административные протоколы по статье о незаконном осуществлении иностранцем трудовой деятельности в России (ст. 18.10 КоАП). Их привлекли к административной ответственности с последующим выдворением из страны.

В ходе рейда часть рабочих попытались скрыться от полицейских, сообщили в ГУ МВД. Иностранцы поднялись на верхний этаж недостроенного здания и перекрыли проход бетонной плитой. Впоследствии им пришлось спуститься и предъявить документы. Всех иностранных граждан силовики сверили по базам данных МВД.

Полиция рассматривает вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности по статье о незаконном использовании труда иностранных работников (ст. 18.15 КоАП).

Правоохранители систематически проводят миграционные рейды на строительных объектах, в сфере торговли и жилом секторе, где проживают иностранные граждане. В конце мая силовики проверили иностранцев на стройплощадках в Петроградском районе Петербурга и в Ломоносовском районе Ленобласти. Нарушения миграционного законодательства выявили у 24 мигрантов. Двое иностранцев нарушали правила пребывания в России. Их оштрафовали и намерены выдворить из страны.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)