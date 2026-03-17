Нарусова призвала будущего прокурора Петербурга убрать байкеров с Дворцовой

Сенатор Людмила Нарусова во время совместного заседания комитетов Совета Федерации по вопросу о согласовании Андрея Гуришева на должность прокурора Петербурга подняла тему культурного досуга жителей Северной столицы. Она заявила, что получает множество обращений от горожан с жалобами на массовые мероприятия в центре Петербурга. Она полагает, что шумные праздники и торжества могут негативно сказаться на объектах культурного наследия.

– Много обращений граждан в связи с тем, что в центре Петербурга, на Дворцовой площади, возле Эрмитажа, где стоит уникальное архитектурное сооружение, Александровская колонна, в честь победы над Наполеоном, постоянно проводятся рок-фестивали, забеги, байкеры. Столько децибел, что это создает огромную нагрузку. <...> Многочисленные обращения граждан о том, что байкеров, рок-фестивали или забеги производить [в другом месте]. Ведь у нас много парков, зеленых зон, где можно это производить. Кстати, не перекрывая движение в центре города, – сказала Нарусова.

Гуришев пообещал изучить вопрос с проведением громких событий на главной городской площади.

– Спасибо за вопрос, пожелание, обязательно обращу на это внимание. Тем более Петербург по праву считается культурной столицей.

– И спортивной, – вмешался петербургский сенатор Андрей Кутепов.

– Да, но для этого есть спортивные сооружения, парки. Не обязательно делать байкеров на Дворцовой площади, – парировала Нарусова.

Также на заседании сенатор Андрей Клишас попросил кандидата на пост руководителя петербургской прокуратуры проконтролировать ход избирательной кампании. Выборы в городе пройдут 20 сентября. Сенатор отметил, что во время предыдущих выборов петербургская общественность обращала внимание на скандалы, связанные с электоральным процессом.

Кадровые перестановки в прокуратуре Петербурга связаны с предложением президента Владимира Путина назначить нынешнего руководителя ведомства Виктора Мельника на пост заместителя председателя генерального прокурора. Назначение уже поддержали члены Совета Федерации.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру