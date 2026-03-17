Смольный предупредил о возможных отключениях мобильного интернета

В Петербурге возможны отключения мобильного интернета, сообщили 17 марта в городском комитете по информатизации и связи. Проблемы со связью объяснили соображениями безопасности.

"В целях безопасности в городе возможны отключения мобильного интернета", — написала пресс-служба КИС.

Горожанам и гостям Петербурга рекомендовали пользоваться городской сетью Wi-Fi SPB_FREE. Выход в интернет по ней возможен через авторизацию с мобильного телефона.

Утром на территории Ленинградской области вводили режим воздушной опасности из-за атаки беспилотников. Угроза действовала в период с 05:00 до 10:06. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, за это время в небе над областью уничтожили 15 БПЛА. Он также рассказал о срабатывании противоаварийной системы на трубопроводе в Выборгском районе из-за падения обломков сбитого аппарата. Инцидент обошелся без разрушений и жертв.

