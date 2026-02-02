В Госдуме предложили запретить отрицание геноцида советского народа

В России могут запретить публичное отрицание факта геноцида советского народа, соответствующий законопроект появился 2 февраля в электронной базе Государственной думы. Авторами инициативы выступили шесть депутатов от "Единой России", включая Сергея Боярского от Петербурга и Ольгу Занко от Ленинградской области.

Законопроект предусматривает внесение ряда поправок в статьи Уголовного кодекса об ответственности за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и за осквернение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ). В первом случае предполагается дополнить состав статьи публичным отрицанием факта геноцида советского народа и оскорблением памяти жертв геноцида. Наказывать за это будут, в частности, штрафами в размере до 3 млн рублей или же лишением свободы на срок до трех лет.

Для признанных виновными в уничтожении, повреждении или осквернении захоронений жертв геноцида советского народа предусматривается наказание в виде штрафа от 2 млн до 5 млн рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что за последние годы российские суды доказали факт геноцида советского народа, повлекшего гибель миллионов людей. Отрицание геноцида советских граждан представляется авторам инициативы "современным инструментом информационной войны".

"Целенаправленное разрушение или искажение памяти о ключевых, судьбоносных событиях, таких как Великая Отечественная война и геноцид советского народа, представляют собой прямую угрозу безопасности государства. Они ведут к разрыву духовной связи между поколениями, атомизации общества, утрате нравственных ориентиров и, как следствие, к ослаблению суверенитета страны", — отмечают депутаты.

Законопроект получил поддержку правительства и Верховного суда.

О подготовке законопроекта его соавтор Занко сообщала в мае 2025 года. Тогда она рассказывала о направлении текста на рассмотрение в кабмин и ВС РФ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру