Володин объяснил запрет съемки в Госдуме заботой о психике фотографов

Запрет фотокорреспондентам работать на пленарных заседаниях Государственной думы продиктован заботой о психике журналистов и стремлением дать депутатам сосредоточиться, передают 28 января "Ведомости" слова спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По его словам, до сих пор парламентарии могли отвлекаться на мысли о том, как лучше выглядеть в кадре.

Володин отдельно заявил, что фотографы нередко запечатлевают депутатов, когда те проявляют "не очень правильные черты характера", например, зевают или занимаются иными вещами.

"К чему это придет? Серьезным отклонениям с психикой. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы — это все вторично", — высказался спикер Госдумы.

Неделей ранее стало известно о запрете фотокорреспондентам работать во время пленарных заседаний на балконе для СМИ. Решение приняло руководство управления пресс-службы и информации парламента. Изначально в зале заседаний журналистам были доступны два балкона, один из которых предназначался для фотокорреспондентов, а второй — для съемочных групп телеканалов. Позже первый из них закрыли и перевели фотографов к телевизионщикам. На прошлой неделе доступ туда оставили только представителям телевидения.

Решение произошло после того, как в медиапространстве появился снимок депутата Артема Кирьянова, который рассматривал на смартфоне изображение дорогой куртки. Свои действия депутат объяснил тем, что искал контрафакт в Сети.

ЗАКС.Ру опрашивал думских парламентариев от Петербурга об их отношении к запрету. Отметим, что, по словам спикера Законодательного собрания Александра Бельского, в городском парламенте не планируют вводить ограничения для съемки.

Андрей Казарлыга / Фото: Государственная дума