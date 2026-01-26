В Заксобрании Петербурга не планируют ограничивать работу фотографов

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что сейчас вводить ограничения на работу парламентских фотокорреспондентов, как это сделали в Государственной думе, не планируют. В беседе с изданием "Коммерсантъ Северо-Запад" он отметил, что подобные вопросы "разумно рассматривать в динамике и принимать решения по факту".

"На сегодняшний день у нас не возникало прецедентов, которые требовали бы введения дополнительных ограничений. Мы исходим из того, что открытость парламентской деятельности — важная часть диалога с горожанами. Поэтому все ключевые события своевременно сопровождаются нашей пресс-службой, включая фото- и видеоматериалы, и они доступны для СМИ", – приводит Ъ слова спикера Бельского.

В Государственной думе 21 января ввели новые правила работы думских журналистов. Им запретили фотографировать депутатов во время пленарных заседаний. Такое решение приняли после критики со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина в адрес фотокорреспондентов, которые, по его мнению, пытались показать народных избранников "в плохом виде". Подробнее о нововведениях в Госдуме – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру