Боярский и Донцова прорекламировали цифровой ID в MAX на кассе в "Перекрестке"

Депутат Госдумы Сергей Боярский и писательница Дарья Донцова продемонстрировали возможности мессенджера MAX при совершении покупок на кассе самообслуживания в магазине. Местом для эксперимента стал один из магазинов сети "Перекресток", результатами Боярский поделился в социальных сетях 12 февраля.

"Торговые сети активно внедряют использование цифрового ID в мессенджере МАХ для подтверждения возраста, а теперь вместе с ним можно применить льготный статус пенсионера, не отходя от кассы самообслуживания. Мы в этом убедились на личном примере вместе с любимой россиянами известной писательницей Дарьей Донцовой", — написал Боярский и приложил к посту две видеозаписи.

В первом ролике 46-летний депутат просканировал на кассе самообслуживания две банки с энергетическими напитками, продажа которых запрещена детям. Система не позволила ему сразу перейти к оплате, потребовав подтвердить, что покупатель совершеннолетний. Боярский сделал это, просканировав цифровой ID в MAX.

Покупать энергетики парламентарий все же не стал и отменил покупку. Все свои действия он комментировал на камеру, стоявшая рядом Донцова молчала и слушала.

Следом настала очередь 73-летней писательницы, которая под руководством Боярского приобрела продукты и получила скидку для пенсионеров посредством цифрового ID.

— Ну что ж, мы проверили, все работает. Скоро так будет на всех кассах страны, — подвел итоги посещения магазина Боярский.

Ранее MAX разрешил пользователям самостоятельно создавать приватные каналы. Возможностью воспользовался депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов. По его признанию, получилось у него "с большим трудом".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру