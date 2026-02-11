Депутат Павлов о замедлении Telegram: Я считаю, это глупость

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов в беседе с ЗАКС.Ру раскритиковал решение Роскомнадзора о новых ограничениях в работе мессенджера Telegram. Отметим, у Павлова больше всего подписчиков среди петербургских депутатов — в Telegram за его деятельностью следят свыше 10 тысяч человек. Парламентарий считает, что сейчас в России нет достойной альтернативы иностранным решениям, а продвигаемый властями MAX он считает неудобным.

— Тема замедлений иностранных мессенджеров — нормальная практика в любой стране, но нужна хорошо действующая альтернатива. Я сейчас с большим трудом, дважды подавал заявку на Госуслуги, открыл общий канал в MAX. Мне тут же однопартиец из Москвы пишет, спрашивает: "Дим, как ты это сделал?" Вы замедляете Telegram и не можете предоставить альтернативную услугу в государственном мессенджере MAX. Сделайте качественно — тогда люди смогут переходить. Я считаю, это глупость. Создают неудобства для людей, — сказал Павлов.

Несмотря на старания Павлова, корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось найти его канал в национальном мессенджере. Накануне, 10 февраля площадка разрешила создавать публичные каналы всем пользователям (раньше эта функция была доступна только для ограниченного круга лиц, вроде чиновников, журналистов и блогеров), однако найти через поиск такой канал не получится. На него можно подписаться только по специальной ссылке.

Роскомнадзор 10 февраля подтвердил, что постепенно ограничивает работоспособность Telegram. Пользователи в последние дни жалуются на проблемы с загрузкой медиафайлов и отправкой сообщений. В РКН объясняют свои действия тем, что руководство Telegram якобы не соблюдает российское законодательство.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру