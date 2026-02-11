Бельский не увидел ничего удивительного в проблемах Telegram

Ситуацию с Telegram в России нельзя назвать уникальной, у мессенджера и раньше возникали проблемы в различных странах мира, считает спикер Законодательного собрания Александр Бельский. На брифинге с журналистами 11 февраля он заявил, что сам пользуется MAX. При этом он затруднился дать ответ на вопрос, когда следует ожидать появления его канала в национальном мессенджере.

— Мы находимся в определенной ситуации в стране, и по поводу вопросов работы в мессенджерах, в том числе и мессенджерах, в которых государство не может влиять на вопросы, связанные с терроризмом, распространением иной информации, мне кажется, что здесь достаточно всё честно и корректно, во всех странах это происходит. <...> У Telegram, мы знаем, достаточно большие сложности, в том числе и в Европе, и в Латинской Америке были, неоднократно возникали, сейчас возникли в России, — поделился точкой зрения парламентарий.

Проблемы Telegram связаны с нежеланием компании встраиваться в систему безопасности государств, продолжил рассуждения Бельский. Он отметил, что руководство мессенджера само в курсе возможных последствий в связи с подобной позицией.

Бельский рекомендовал "всем пользоваться тем ресурсом, который работает лучше", усомнившись в том, что одни мессенджеры могут быть более защищенными, чем другие. Сам он, по его словам, пользуется MAX, но каналом там пока не обзавелся.

— Нет, — ответил Бельский на вопрос корреспондента ЗАКС.РУ, когда следует ждать появления канала в национальном мессенджере. — Готовят к открытию, как только будет, мы проинформируем. Пока не появилось.

Накануне Роскомнадзор признал, что ограничивает работу Telegram. В ведомстве заявили, что это происходит в целях защиты граждан. В последние дни пользователи жаловались на проблемы в работе мессенджера, связанные с загрузкой медиафайлов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру