ЗакС принял закон о штрафах для недобросовестных владельцев НТО

Инициатива Смольного о введении штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность через нестационарные торговые объекты, оформленные на третьих лиц с нарушением порядка оформления НТО, прошла третье чтение, передает корреспондент ЗАКС.Ру с заседания городского парламента 11 февраля. Документ отправлен на подписание губернатору Александру Беглову.

Предполагается, что за размещение таких объектов в местах, предусмотренных для установки НТО, но без оформления соответствующих документов, будут штрафовать граждан на сумму от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Поправок к документу в рамках второго чтения не поступило.

Закон о введении ответственности для недобросовестных владельцев НТО начали обсуждать на первом заседании в 2026 году, 21 января. Во время дискуссии между спикером парламента Александром Бельским и главой комитета по контролю за имуществом Михаилом Сергеевым завязался спор об успехах ведомства в сносе нелегальных построек. Глава Заксобрания оказался недоволен затянувшимся демонтажом торгового центра возле станции метро "Приморская".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру