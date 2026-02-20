В Смольном предложили обследовать дома с износом от 51% за счет бюджета

Жилищный комитет Петербурга разработал новый порядок мониторинга и технического обследования многоквартирных домов, информация об этом появилась 20 февраля на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы, внимание на это обратила "Фонтанка". Проект постановления предусматривает обследование за счет бюджета домов с износом от 51% до 61% для последующего включения в региональную программу капремонта, а также расширяет полномочия районных администраций.

Жилком предлагает закрепить в нормативных актах понятие государственного мониторинга многоквартирных домов (МКД) и установить правила его проведения. В ряде случаев обследование домов будет финансироваться из бюджета Петербурга, в остальных его оплатят собственники по решению общего собрания, заключив договор со специализированной организацией.

Если изменения примут, районные администрации ежегодно до 1 июня будут формировать и утверждать перечни домов для обследования с учетом объемов планового финансирования. В список смогут включать здания, общий износ которых по данным ГИС ЖКХ составляет от 51% до 61%. Дома с наибольшей степенью износа должны попадать в перечень в первую очередь. Итоги обследований подведет жилищный комитет.

Кроме того, управляющие компании обяжут вести постоянный мониторинг состояния конструкций и инженерный систем, фиксируя данные в журнале. Акты эксплуатационного контроля предстоит оформлять дважды в год по итогам осмотров и проверок.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру