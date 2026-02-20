Беглов и Куренков открыли турнир памяти погибших пожарных

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава МЧС России Александр Куренков 20 февраля открыли финальную часть ХХХII Международного турнира по мини-футболу памяти героев-пожарных, а также встретились с вдовами огнеборцев, сообщила пресс-служба Смольного. Церемония прошла на Зимнем стадионе, также в ней принял участие заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Клаус.

Турнир традиционно объединяет действующих сотрудников МЧС, ветеранов службы и курсантов профильных учебных заведений. В финальной части турнира по мини-футболу участвуют команды из регионов России и Беларуси. Перед началом матчей состоялся памятный спектакль, посвященный пожарным Петербурга, погибшим при исполнении служебного долга. После этого к участникам турнира и их родным обратились Беглов и Куренков.

Беглов поздравил пожарных и спасателей с наступающим Днем защитника Отечества и поблагодарил их за службу. Он подчеркнул, что турнир проводится уже 32 года и остается важной городской традицией, объединяющей поколения МЧС.

Куренков напомнил, что турнир проводится накануне 35-летия со дня трагедии, когда в 1991 году в гостинице "Ленинград" погибли девять пожарных. По словам Куренкова, произошедшее тогда стало одним из самых сложных событий в истории городской пожарной охраны. "При тушении пожара они проявили героизм. А их подвиг – стал примером истинного служения людям", - сказал он.

После церемонии открытия Беглов, Куренков и Аникин провели отдельную встречу с вдовами и другими родственниками погибших пожарных и спасателей. Обсуждались вопросы социального обеспечения и поддержки семей.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный