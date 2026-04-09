Депутат Кондрашов просит прокуратуру взять обращения о ЖКХ под особый контроль

Член регионального совета партии "Новые люди" и депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов направил обращение к прокурору Петербурга Андрею Гуришеву. Об этом муниципальный депутат рассказал 9 апреля в своих соцсетях. Кондрашов просил главу надзорного ведомства рекомендовать региональным прокурорам брать обращения граждан на тему ЖКХ под особый контроль. Также депутат попросил проводить мониторинг ответов исполнительных органов государственной власти на соблюдение законодательства России.

По словам Кондрашова, с начала 2026 года граждане часто обращались к нему с вопросами, связанными с качеством обслуживания в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Петербуржцы пытались решать проблемы в органах районной прокуратуры. Однако их обращения переадресовали в органы исполнительной власти, где жителям давали формальный ответ, не связанный с заданными вопросами.

"Данная ситуация сложилась во многих районах города. Стоит отметить, что в январе была увеличена плата за часть коммунальных услуг в городе. При получении некачественных услуг возрастает социальная напряженность," - заявил Кондрашов в обращении к прокурору города.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января увеличились на 1,7% по сравнению с 2025 годом. Следующее повышение цен планируется на 1 октября. Стоимость тарифов вырастет на 14,6%.

