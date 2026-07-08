Бастрыкин ждет доклад о нападении ротвейлера на 5-летнюю девочку в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по факту нападения собаки бойцовской породы на пятилетнюю девочку в Красногвардейском районе Петербурга, сообщила 8 июля пресс-служба ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК).

В пресс-службе ведомства уточнили, что в момент происшествия животное находилось рядом с детской площадкой без намордника. После случившегося владелец собаки скрылся с места происшествия. Девочке потребовалась медицинская помощь.

По информации журналистов, на ребенка напал ротвейлер. Указанная порода не включена в постановление правительства о потенциально опасных собаках. Инцидент произошел на улице Стахановцев. Девочка получила множественные укусы, в том числе травму кисти левой руки. По словам родителей пятилетней петербурженки, владелец собаки вел себя агрессивно и надел на животное намордник уже после случившегося нападения.

Летом 2025 года Бастрыкин заинтересовался похожим делом о нападении собаки на 9-летнюю девочку в Пушкине. Ребенку потребовалась помощь врачей. Тогда СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет