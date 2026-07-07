Беглов поручил подготовить проект восстановления сгоревшего дома Ропса

Губернатор Александр Беглов 7 июля поручил в максимально сжатые сроки заняться доработкой проектной документации для восстановления деревянного дома Ропса на Петровской косе, сообщили в администрации главы города. Накануне днем в здании — памятнике регионального значения вспыхнул пожар, который практически уничтожил его.

"Современные технологии, успешно применяемые нашими экспертами и реставраторами, помогут нам восстановить дом Ропса в его первозданном виде", — заявил Беглов.

По словам губернатора, ранее реставраторы провели лазерное сканирование здания и построили его 3D-модель. Кроме того, специалисты провели обмерку архитектурных деталей и химико-технологический анализ отделочных материалов. Также сохранились фотографии и исторические чертежи.

В Смольном заявили, что огонь "практически не повлиял" на сохранность конструкций фундамента. Это должно облегчить дальнейшую работу строителей и реставраторов.

Пожар в здании произошел 6 июля, на следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого в поджоге. По предварительным данным, нетрезвый мужчина закурил в здании, что привело к возгоранию.

Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов "Ропс и К" был построен в 1895-1897 годах в стиле модерн. Статус объекта культурного наследия регионального значения ему присвоили в 2016 году. С 2023 года здание находилось в оперативном управлении у профессионального образовательного учреждения "Олимпийские надежды".

Андрей Казарлыга / Фото: Смольный