На Малой Неве частично затонул плавучий ресторан

В акватории Малой Невы у набережной Макарова 10 июля частично затонул плавучий ресторан Aquarell Hall, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Пострадавших в результате происшествия нет. Представители ведомства не зафиксировали угрозы разлива нефтепродуктов в акваторию Малой Невы. Прокуратура организовала проверку обстоятельств произошедшего.

На место инцидента приехала старший помощник петербургского транспортного прокурора Алина Соболева для координации работы правоохранителей. Сейчас на объекте занимаются откачкой воды. Специалисты устанавливают причины произошедшего и оценивают соблюдение требований законодательства при эксплуатации судна.

На кадрах, опубликованных в пресс-службе ведомства, видно, что транспорт частично ушел под воду и накренился на одну сторону. В пресс-службе транспортной прокуратуры не уточнили, находились ли в момент затопления на борту пассажиры и посетители ресторана.

В мае 2026 года катер столкнулся с берегом в Ленинградской области. В результате инцидента пострадали две женщины. Их доставили на берег и госпитализировали. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после происшествия.

Екатерина Гусева / Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура