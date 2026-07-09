Над Ленобластью сбили один БПЛА

В ночь на 9 июля силы ПВО уничтожили один беспилотник в небе над Ленинградской областью, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. Режим воздушной опасности объявили в 02:45, он длился примерно 2,5 часа. Жертв и разрушений нет, заявил Дрозденко.

Утром 9 июля петербуржцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Горожане за сутки оставили на сайте Downdetector более 1,3 тысячи жалоб на сбои в загрузке интернет-сервисов. Некоторые пользователи отметили проблемы с работой домашнего интернета.

Аэропорт Пулково в ночь на 9 июля работал в штатном режиме. Ограничения на прием и отправку рейсов вводились в аэропортах Пскова и Череповца.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В последний раз Ленобласть подверглась атаке БПЛА в ночь на понедельник, 6 июля. Тогда над регионом сбили 62 беспилотника. Повреждения зафиксировали на объектах инфраструктуры рядом с портами Усть-Луга и Высоцк. Никто не пострадал.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру