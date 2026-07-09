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Новости 9 июля 2026, 16:56

Начался пожар в ТЦ "Пассаж" в центре Петербурга

фото ЗакС политика Начался пожар в ТЦ "Пассаж" в центре Петербурга

На Итальянской улице, 19, в здании торгового центра "Пассаж" начался пожар, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сообщение о возгорании ведомство получило в 16:10. Площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших нет. 

В 16:14 ранг пожара повысили до номера 2. К ликвидации возгорания привлекли семь единиц техники и 35 человек личного состава.

Ранее СМИ сообщали, что из ТЦ "Пассаж" эвакуировали посетителей после объявления пожарной тревоги. В здании на Итальянской улице также располагается театр имени Комиссаржевской. Там отменили спектакль, пишут СМИ.

Обновление: Пожар локализовали в 16:48. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Сведений о пострадавших нет.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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