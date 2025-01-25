На Пискарёвском кладбище увековечили память защитников Ленинграда из Горного Алтая

На Аллее Памяти Пискарёвского мемориального кладбища в Петербурге открыли мемориальную плиту в честь уроженцев Горного Алтая, отдавших жизни за защиту Ленинграда, об этом 25 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Мемориал посвящён бойцам, погибшим на "Дороге жизни" и в боях за город. По архивным данным Военного комиссариата Республики Алтай, медалью "За оборону Ленинграда" награждены 117 уроженцев региона. Кроме того, 28 военнослужащих, погибших в 1942–1944 годах, похоронены в Ленинграде, 11 из них – на Пискарёвском кладбище.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, глава Республики Алтай Андрей Турчак и спикер республиканского парламента Эжер Ялбаков. Они возложили цветы и венки к мемориальной плите, а также к монументу Матери-Родине и Вечному огню.

За годы Великой Отечественной войны из Ойротской автономной области (ныне Республика Алтай) было мобилизовано более 42 тысяч человек, из них около 11 тысяч ушли добровольцами.

Напомним, что в День полного освобождения Ленинграда от блокады 27 января в Петербурге изменится движение общественного транспорта.

Фото: пресс-служба Смольного