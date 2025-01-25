В Петербурге изменят движение общественного транспорта в День снятия блокады

В понедельник, 27 января, в связи с мероприятиями, посвящёнными Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Петербурге временно изменятся интервалы и маршруты движения ряда автобусов и троллейбусов, об этом 25 января сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

С 11 утра движение автобусов маршрутов №№ 13, 13А, 30, 56, 61, 80, 108, 123, 124, 129, 138, 147, 153, 178, 195, 233, 239, 241, 263, 461, 462, 485, 469 будет осуществляться с приостановками до 30 минут в прямом и обратном направлениях.

Маршруты автобусов №№ 3, 4, 11, 14, 20, 34, 36, 39, 39Э, 48, 52, 53, 62, 68, 68А, 81, 89, 90, 97, 105А, 115А, 116, 117, 140, 145, 145Э, 145Б, 147, 150, 155, 165, 179, 186, 187, 189, 190, 192, 196, 197, 197А, 231, 232, 242, 243, 245, 252, 254, 264, 265, 281, 286, 288, 297, 299, 301, 324, 326, 327, 330, 342, 345, 388, 476, 481, 482, 482В, 484, 487, а также троллейбусов №№ 14, 27 будут функционировать с временными ограничениями, что повлияет на интервалы движения и общее время следования.

Также изменения коснутся маршрута автобуса № 82Э, который в направлении аэропорта временно будет следовать по следующей схеме: бульвар Новаторов — Ленинский проспект — Кубинская улица — Дунайский проспект — Пулковское шоссе. Интервалы на данном маршруте могут увеличиться до 30 минут.

Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать поездки.

Напомним, что в центре Петербурга из-за празднования Дня полного освобождения Ленинграда от блокады 27 января будет перекрыто движение.

Фото: ЗАКС.Ру