В Петербурге осталось 74 необследованных сооружения гражданской обороны

По состоянию на начало 2025 года в Петербурге оставалось 74 необследованных защитных сооружения гражданской обороны, сообщил 24 марта глава комитета по вопросам законности Андрей Голомбиевский на заседании правительства города. В течение 2025 года проверке подверглись 2 688 таких сооружений.

— В 2025 году обследовано 2 688 сооружений, включенных в адресную программу, 97,32% выполнения. Оставшиеся 74 объекта будут обследованы в 2026 году, что завершит этап первичной диагностики этих сооружений, — сообщил Голомбиевский.

По словам чиновника, всего в собственности города находится 2 960 защитных сооружений гражданской обороны. В 2026 году из бюджета города планируют потратить 1 млрд рублей на разработку проектно-сметной документации и ремонт 401 защитного сооружения.

В начале марта Петербургский метрополитен запросил план переоборудования объектов подземки под убежища. Анализу подвергнутся 80 единиц объектов инфраструктуры и оборудования, технико-экономическое обоснование проекта должно быть готово к марту 2028 года.

