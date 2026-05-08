Суд в Москве отменил запрет сайта "ЯПлакалъ"

Московский городской суд 8 мая отменил решение Чертановского районного суда о запрете юмористического ресурса "ЯПлакалъ", сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города. Апелляционную жалобу подал Роскомнадзор, представление направил первый заместитель прокурора Москвы. Ранее информацию с сайтов Yaplakal, Anekdotovstreet и Anekdoto.net запретили к распространению на территории России.

"Судебной коллегией по административным делам Московского городского суда решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований отказано", — говорится в сообщении пресс-службы судов. Суд установил, что в иске отсутствовали ссылки на отдельные анекдоты и оценочная экспертиза содержания юмористических материалов, утверждают представители проекта. Кроме того, судья подчеркнул, что многие материалы "ЯПлакалъ" являются общеизвестными анекдотами и находятся в свободном доступе не только на портале, но и на других интернет-ресурсах.

Сайт юмористического ресурса запретили по решению суда 23 апреля. Информацию на нем сочли унижающей человеческое достоинство и оскорбляющей людей по национальному и расовому признакам. При этом представители портала заявляли, что им не поступали жалобы на контент. Суд также установил, что "ЯПлакалъ" является зарубежным проектом, его домены зарегистрированы на территории США, Канады и Украины. После решения суда ресурс не появился в перечне запрещенных сайтов от Роскомнадзора. Ведомство объяснило это отсутствием указаний на конкретные материалы, нарушающие российское законодательство.

Портал "ЯПлакалъ" существует с 2004 года. Концепция проекта заключалась в свободной публикации анекдотов, юмористических материалов и фотографий неограниченным количеством интернет-пользователей. В 2018 году сайт получил "Премию рунета" в номинации "интернет-проект".

