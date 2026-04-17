КСП начала проверку МО "Автово"

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Петербурга начали плановую проверку деятельности МО "Автово", сообщили в пресс-службе ведомства 17 апреля. КСП изучит документы муниципального совета, местной администрации и трех подведомственных учреждений с 2024 года. Ревизоры будут работать в муниципалитете до июня. Ранее у КСП возникали вопросы к тратам муниципалов.

Одна из целей проверки – оценка реагирования МО на прошлые нарушения, выявленные КСП. В частности, вопросы возникали к МКУ "Автовский центр" и "Автовские ведомости". В 2025 году 95% расходов подведов муниципалитета тратились на зарплаты сотрудников, среди которых были и местные депутаты.

"Так, по результатам предыдущей проверки были установлены случаи нецелевого, необоснованного и избыточного расходования бюджетных средств, завышения начальной (максимальной) цены контрактов на выполнение работ по благоустройству, приобретение товаров по ценам, превышающим установленные предельные значения", – добавили в КСП.

Контрольно-счетная палата собирается выяснить, учли ли муниципалы прошлые замечания и перенаправили ли бюджетные средства на благоустройство территорий и организацию досуга для жителей.

Последние годы МО "Автово" подконтрольно представителям "Справедливой России" – им принадлежит большинство мест в совете. Возглавляет округ Илья Шмаков. Редакцию газеты "Автовские ведомости" возглавляет депутат Вадим Давыдов. Спортивный клуб "Автово" возглавляет руководитель пресс-службы петербургского отделения "Справедливой России" Дмитрий Вертков.

Отметим, в сентябре 2026 года в МО "Автово" пройдут выборы. Жителям округа предстоит избрать 20 депутатов. Это единственный муниципалитет в Петербурге, в котором в этом году состоятся полноценные выборы. Еще в трех округах пройдут дополнительные выборы.

