При проверке МО "Морской" КСП обнаружила завышение стоимости стройматериалов

Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила ряд нарушений в ходе выборочной проверки МО "Морской", информация об этом появилась на сайте ведомства. Среди прочего, ревизоры отметили завышение стоимости строительных материалов при формировании сметных расчетов.

Проверяющих интересовало формирование и исполнение муниципального бюджета за 2024-2025 и за истекший период 2026 года. Непосредственно на объектах комиссия работала с середины января по конец февраля, в фокус внимания попали муниципальный совет и местная администрация, а также МКУ "Терра". Расходы местного бюджета в обозначенный срок превысили 200 млн рублей.

Комиссия КСП обнаружила факт завышения стоимости песка, щебня и цементно-песчаных смесей при формировании сметных расчетов на благоустройство. Также ревизоры отметили факт передачи муниципальным советом нежилых помещений в безвозмездное пользование МА вместо предоставления имущества на праве оперативного управления. Отмечалось несоблюдение требований к формированию, ведению и утверждению план-графика госзакупок и его размещения в открытом доступе на сайте госзакупок. Наблюдалось проведение закупок без включения в план-график на 2024-2025 годы.

"В ходе контрольного мероприятия по муниципальным контрактам произведен перерасчет суммы, подлежащей оплате за январь 2026 года, а также удержаны суммы штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам", — сообщили в КСП.

По итогам проверки специалисты подготовили рекомендации по совершенствованию эффективности использования бюджетных средств. Отчеты направлены губернатору Петербурга и спикеру Законодательного собрания.

О проведении проверки в "Морском" КСП сообщила в конце января. В предыдущий раз специалисты проводили ее в 2017 году, тогда также удалось выявить ряд финансовых нарушений.

