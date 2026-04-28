Новости 28 апреля 2026, 11:42

Малькевич досрочно сложит полномочия ради участия в СВО

Депутат Законодательного собрания Александр Малькевич намерен досрочно сложить полномочия, сообщил 28 апреля спикер городского парламента Александр Бельский в социальных сетях. По его словам, депутат решил отправиться на СВО. ЗакС рассмотрит заявление депутата на пленарном заседании 29 апреля.

"Александр Малькевич принял решение отправиться на СВО. Поступок сильный, мужской и, в случае с Сашей — закономерный. Он награжден орденом Мужества, обладает боевым опытом и с первых дней специальной военной операции активно помогает фронту и освобожденным регионам", — написал Бельский.

Спикер отметил, что в Мариинском дворце Малькевич был автором и инициатором законопроектов, нацеленных на поддержку военнослужащих и на сохранение памяти о героях Отечества. По мнению Бельского, опыт депутата и его компетенции будут востребованы в зоне СВО.

Малькевич был избран в ЗакС в 2024 году по результатам довыборов, которые прошли по 18-му округу после отказа единоросса Алексея Далматова от мандата. Осенью 2025 года он стал фигурантом уголовного дела о растрате на телеканале "Санкт-Петербург", которым он ранее руководил. В начале апреля глава исполкома петербургского отделения партии "Единой России" Александр Серавин заявил, что у Малькевича предполагается некое "важное другое партийное задание", которое помешает ему участвовать в сентябрьских выборах.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


Бельский Александр Николаевич 
Малькевич Александр Александрович 






