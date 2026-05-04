Дело о растрате на канале "Санкт-Петербург" поступило в Петроградский суд

Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело о растрате на телеканале "Санкт-Петербург", сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Материалы переданы судье 30 апреля, дата первого заседания пока не назначена.

Обвиняемыми по делу проходят спецпредставитель губернатора Петербурга, экс-глава городского Центра управления регионом Елена Никитина, ее муж Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, бывший гендиректор телеканала Борис Петров, экс-замдиректора Сергей Сыров, а также теперь уже бывший депутат Законодательного собрания Александр Малькевич. Он сложил полномочия на прошлой неделе ради участия в специальной военной операции.

Малькевич, Петров и Сыров обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Эту же статью вместе с отмыванием денежных средств (пп. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) вменяют Никитиной и Камневу. Кожокара обвиняют только в отмывании денег.

По данным пресс-службы судов, все фигуранты находятся "там, где должны быть для того, чтобы суд дело рассмотрел". Ранее председатель Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что Малькевич уже находится в зоне проведения специальной военной операции.

Уголовное дело возбудили в октябре 2025 года. По версии следствия, фигуранты могли быть причастны к растрате 37,2 млн рублей, выделенных телеканалу. Средства якобы выделялись частному фонду на информационное сопровождение деятельности администрации Петербурга, однако организация будто бы не выполнила обязательства. Сами деньги были переведены по фиктивным документам о выполнении работ, полагают в СК.

