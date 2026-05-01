Двух петербуржцев арестовали по делу о неуплате таможенных пошлин на 16 машин

Приморский районный суд Петербурга арестовал до 28 июня Константина Шандровского и Владимира Семенова, обвиняемых в уклонении от таможенных платежей ( ч. 4 ст. 194 УК РФ) и мошенничестве с 16 автомобилями (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает 1 мая Объединенная пресс-служба судов. Накануне суд назначил меру в виде запрета определенных действий их предполагаемому соучастнику Александру Лезевицу. По версии следствия, фигуранты не внесли таможенные платежи на общую сумму в 24,8 млн рублей, а также путем обмана похитили у двух граждан 7,85 млн рублей.

Следствие полагает, что в период с декабря 2022 года по март 2024 года Шандровский, Семенов, Лезевиц, а также еще два фигуранта дела предоставили в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Госавтоинспекции Псковской области фиктивные документы Украины о регистрации 16 автомобилей, якобы поставленных на учет в России. Сами свидетельства обвиняемым отправили подставные лица из Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Злоумышленников задержали и предъявили обвинения 29 апреля. В суде Шандровский и Семенов просили назначить им запрет определенных действий или домашний арест. Лезевиц частично признал свою вину. Суд запретил ему общаться с другими фигурантами, пользоваться интернетом, а также покидать Петербург и Ленобласть.

По статье об уклонении от уплаты таможенных платежей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру