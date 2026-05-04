Экс-чиновника Смольного Ивана Громова приговорили к 6 годам 3 месяцам колонии

Смольнинский районный суд 4 мая приговорил бывшего главу Калининского района Петербурга Ивана Громова к 6 годам 3 месяцам колонии общего режима, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Чиновника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК). Он признал вину, его дело суд прекратил по пяти эпизодам в связи с истечением сроков давности.

Суд зачел Громову время содержания под стражей и под домашним арестом. Назначенное наказание отбыто полностью.

Кроме того, суд приговорил к 5 годам 10 месяцам колонии родного брата Громова, Павла, которого также признали виновным в мошенничестве и легализации средств. Он также полностью отбыл наказание. Ещё среди осужденных приемник Ивана Громова на посту главы КИС Денис Чамара и другие сотрудники госучреждений и коммерческих структур. Всего по делу проходят 13 обвиняемых.

Братьев Громовых задержали в декабре 2021 года. Суд на ними и ещё десятком фигурантов начался в августе 2023 года. С момента задержания большую часть времени оба провели в следственном изоляторе. В декабре 2025 года Громовых отпустили под домашний арест.

Суд установил, что Громов, будучи главой комитета по информатизации и связи, способствовал заключению контрактов с аффилированной компанией на оцифровку архивов. При этом работы выполнялись не в полном объеме. Нанесенный ущерб бюджету Петербурга оценили более чем в 240 млн рублей. Громов компенсировал урон городской казне.

Иван Громов начинал карьеру в правоохранительных органах. С 2012 по 2016 год возглавлял смольнинский комитет по информатизации и связи. В сентябре 2016-го возглавил администрацию Петроградского района. В ноябре 2021 года губернатор Александр Беглов назначил его на пост главы администрации Калининского района. Уже в декабре он подал заявление об отставке — на следующий день его задержали.

