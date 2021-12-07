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Новости 11:06

Ивана Громова задержали на следующий день после отставки с поста главы Калининского района Петербурга

фото ЗакС политика Ивана Громова задержали на следующий день после отставки с поста главы Калининского района Петербурга

Бывшего главу Калининского района Петербурга Ивана Громова задержали на следующий день после его отставки, сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, в квартире чиновника оперативники провели обыск, сейчас его допрашивают в качестве подозреваемого в главном следственном управлении ГУ МВД. Сообщается, что дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). С чем конкретно оно связано, пока неясно.

Обновлено 11:19 Сообщается, что оперативники проводят обыски в здании администрации Калининского района. По данным издания, Громову вменяют эпизоды, которые касаются его работы в комитете информатизации и связи: он возглавлял его в 2012-2016 годы.

Громов ушел в отставку накануне: сообщалось, что он подал заявление об уходе по собственному желанию. На посту главы Калининского района он пробыл меньше месяца: его назначили на эту должность 12 ноября вместо Василия Пониделко, который возглавил комитет по благоустройству. До этого назначения Громов был главой администрации Петроградского района.

 

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