На юриста Никиту Сорокина составили новый протокол

В отношении петербургского юриста Никиты Сорокина составили новый административный протокол, рассказал 2 мая правозащитник в своих социальных сетях. Прошлый протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ) Ленинский районный суд вернул составителям из-за выявленных в нем процессуальных нарушений. Тогда причиной разбирательства послужила публикация о политике Алексее Навальном*, размещенная в соцсетях Сорокина в день смерти оппозиционера 16 февраля 2024 года.

По словам Сорокина, протокол составили 30 апреля, при этом он не присутствовал в момент процедуры оформления документа. О протоколе его уведомил сотрудник полиции, написав юристу сообщение в одном из мессенджеров, утверждает правозащитник.

Во вторник Сорокин рассказывал подписчикам в соцсетях, что полицейские намерены составить новый протокол. Документ планировали оформить 28 апреля, однако время перенесли на 29 апреля в связи с командировкой юриста в другой город. На следующий день правозащитник также не явился в отдел полиции. Сорокин заявил, что заранее ходатайствовал о переносе времени и предупреждал полицейских о своей поездке. Он также утверждает, что еще не видел ни отказа по своему ходатайству, ни самого протокола.

"Сейчас жду документы и передачи дела в суд", — написал Сорокин.

В середине апреля в Ленинский районный суд поступили три административных протокола в отношении юриста. Сорокину вменяли два эпизода дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и демонстрацию запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Два административных протокола о дискредитации суд не стал рассматривать.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

