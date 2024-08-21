Силовики пришли в "Гавань" из-за "кадровой ошибки"

Фото Андрей Казарлыга, ЗАКС.Ру

Утром 21 августа сотрудники полиции пришли с обысками в помещение местной администрации МО "Гавань", а также домой к главе муниципалитета Нэлли Вавилиной. Поводом для визита могло стать уголовное дело по статье о неисполнении решения суда, связанного с увольнением сотрудника МА в 2021 году. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.



Утром 21 августа в помещение муниципального образования "Гавань" пришли сотрудники правоохранительных органов. Также силовики работали и по месту жительства главы МО Нэлли Вавилиной. По информации СМИ, поводом для визита стало якобы возбужденное дело о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК). Так сообщила сама Вавилина журналистам Telegram-канала "Ротонда". Статья о неисполнении решения суда предусматривает для муниципальных служащих наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет. Также за такое преступление могут запретить занимать определенные должности в течение 5 лет.

Поводом для уголовного дела мог стать длительный судебный спор между муниципалитетом и бывшим главой местной администрации Петром Зерниковым. В мае 2021 года его уволили с должности, с чем он был не согласен. Он обратился в суд с иском о восстановлении его в должности. Суд иск удовлетворил, однако фактически для Зерникова ничего не поменялось - полноценно вернуться на работу в муниципалитет ему так и не удалось.

За годы "простоя" Зерникова у муниципалитета накапливалась задолженность по заработной плате. Муниципалитет уже выплачивал часть недополученной зарплаты Зерникову. Так, в отчете о проверке Контрольно-счетной палаты Петербурга хозяйственной деятельности МО "Гавань" за 2021-2022 годы говорится, что муниципалы заплатили ему 975 тысяч рублей.

"Установлены иные нарушения, например, в связи с неправомерным принятием муниципальным советом решения о прекращении полномочий главы администрации из средств местного бюджета пришлось выплатить компенсацию в размере 975 тысяч рублей главе местной администрации за вынужденные прогулы" - говорится в отчете КСП.

Тогда Вавилина рассказывала ЗАКС.Ру, что считает выявленные нарушения несущественными, поскольку выплаты Зерникову осуществлялись за счет сэкономленных средств.

Зерников пришел в муниципалитет в октябре 2020 года. Его кандидатуру на пост поддержало большинство депутатов. Тогда Вавилина представляла его как юриста, отставного сотрудника МВД, ветерана Чеченской войны, представленного к медали "За отвагу".

В должности главы он пробыл меньше года - в мае 2021 года его уволили. Как объяснили в совете - он якобы не справлялся со своими обязанностями.

"Человек оказался не на своем месте. Человек не справлялся ни с коллективом, ни с обязанностями. Я получала ежедневные претензии от жителей по уборке и благоустройству территории. Конкурсные процедуры он прошел, но тем не менее. Зерников это кадровая ошибка. Он ни разу не пришел ни на одно заседание совета депутатов, а это недопустимо, - рассказывала ЗАКС.Ру Вавилина в июне 2021 года.

Расставание между муниципалами прошло не очень гладко. Кроме несправедливого, по мнению Зерникова, увольнения, с его рабочего места пропали личные вещи - он даже обращался в полицию по этому вопросу. Тогда же он обратился в суд. ЗАКС.Ру уже рассказывал про иск Зерникова к местной администрации.

Спустя три года, утверждает Зерников, муниципалитет выплатил ему уже более 5 млн рублей в виде недополученной зарплаты.

- Это прямой ущерб, который был нанесен бюджету муниципалитета действиями конкретного должностного лица в результате неисполнения решения суда. Человек три года не исполнял решения суда. Каждый день невосстановления меня на работе - взыскивается около 10 тысяч рублей. Вот сегодня рабочий день произошел - Гавань должна выплатить 10 тысяч рублей из бюджета, - рассказал Зерников ЗАКС.Ру.

Окончательную сумму, которую в муниципальном образовании должны Зерникову, экс-глава МА уточнять не стал. В опубликованных решениях районного суда по искам Зерникова ЗАКС.Ру насчитал, что МО должно было заплатить более 1,9 млн рублей.

Вавилина впервые избралась депутатом МО "Гавань" в 2005 году. Все три созыва (в пятом созыве депутатов она была в МО №7) она избиралась от "Справедливой России". "Гавань" стала одним из немногих муниципальных образований шестого созыва, где представители "Единой России" не смогли получить большинство мандатов. В сентября 2024 года Вавилина также намеревается принять участие в выборах. При поддержке СРЗП она готовит команду кандидатов во все муниципальные советы Василеостровского района. Совет депутатов "Гавани" и лично Вавилина неоднократно выступали с критикой городских властей. В частности, она пытается противостоять появлению платной парковки в округе. Также она борется с появлением "плавучих домов" в Галерной гавани.

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова считает, что уголовное дело в отношении ее однопартийца связано с предстоящими выборами. Также она пообещала, что партия поможет Вавилиной в этом процессе.

"Говорила с Нэлли Юрьевной. Бодра и не согласна с проводимым в отношении нее расследованием. Дело - политическое. Трудовым спором пытаются давить и дискредитировать нашего сильного кандидата", - написала Тихонова в своем Telegram-канале.

Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось связаться с Вавилиной.

Константин Леньков / Фото Андрей Казарлыга, ЗАКС.Ру