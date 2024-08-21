"Дело - политическое": Тихонова высказалась в поддержку Вавилиной

Лидер петербургского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова заявила 21 августа, что объединение окажет поддержку главе МО "Гавань" Нэлли Вавилиной, у которой утром дома и на работе прошли обыски. Тиховнова преположила, что визит силовиков связан с участием Вавилиной в сентябрьских выборах.

"Сегодня Нэлли Вавилина должна была идти в ТИК заверять избирательный бюллетень, но утром у нее дома и на рабочем месте прошли обыски. Говорила с Нэлли Юрьевной. Бодра и не согласна с проводимым в отношении нее расследованием. Дело - политическое. Трудовым спором пытаются давить и дискредитировать нашего сильного кандидата", - написала Тихонова в своем Telegram-канале.

По информации СМИ, поводом для обысков в муниципалитете стало уголовное дело по статье о злостном неисполнении решения суда (ст. 315 УК) из-за судебного спора с бывшим главой местной администрации Петром Зерниковым. В мае 2021 года его уволили, однако через суд он смог доказать незаконность принятого решения. Несмотря на это, вернуться к полномочиям главы МА он не смог.

Напомним, Вавилина четырежды избиралась в качестве муниципального депутата от "Справедливой России". В 2019 году возглавила совет МО "Гавань". Сейчас она также зарегистрирована в качестве кандидата на выборах в МО "Гавань" от СРЗП.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру