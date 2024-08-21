"Ротонда": На Вавилину возбуждено дело о неисполнении решения суда

Обыск у главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной связан с возбужденным в отношении нее делом о неисполнении решения суда (ст. 315 УК РФ), сообщил 21 августа Telegram-канал "Ротонда". Как сообщается, речь идет о ситуации с увольнением бывшего главы местной администрации муниципалитета Петра Зерникова.

Ранее стало известно о проведении обыска дома у Вавилиной. Также силовики пришли в администрацию муниципалитета. Перед зданием корреспондент ЗАКС.Ру заметил машины полиции, а также группу людей в масках.

Зерников был уволен 18 мая 2021 года, после чего попытался восстановиться в должности через суд. В беседе с ЗАКС.Ру он сообщил, что все поданные им иски были удовлетворены. При этом он не в курсе, имеют ли отношение прошедшие обыски к его искам. От дальнейших комментариев он отказался.

Сама Вавилина связала проведенные обыски с предстоящими в сентябре муниципальными выборами, передает "Ротонда". Муниципал зарегистрирована кандидатом в совет от "Справедливой России — За правду".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру