У главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной проходит обыск

Следственный комитет по Василеостровскому району Петербурга проводит обыск у главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной, об этом 21 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

Следователи вместе с оперативниками пришли к ней дома с утра. На данный момент подробности и причины обыска не уточняются.

Нэлли Вавилина сейчас идет на выборы от партии "Справедливая Россия – За правду", от нее же она избиралась в 2019 году. В прошлом была помощницей депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Ковалева.

Обновление: В МО "Гавань" также наведались сотрудники правоохранительных органов. Возле здания муниципалитета стоит автомобиль МВД, в помещении находятся силовики в масках.

Фото: ЗАКС.Ру