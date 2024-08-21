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Муниципал 11:15

У главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной проходит обыск

фото ЗакС политика У главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной проходит обыск

Следственный комитет по Василеостровскому району Петербурга проводит обыск у главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной, об этом 21 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

Следователи вместе с оперативниками пришли к ней дома с утра. На данный момент подробности и причины обыска не уточняются.

Нэлли Вавилина сейчас идет на выборы от партии "Справедливая Россия – За правду", от нее же она избиралась в 2019 году. В прошлом была помощницей депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Ковалева.

Обновление: В МО "Гавань" также наведались сотрудники правоохранительных органов. Возле здания муниципалитета стоит автомобиль МВД, в помещении находятся силовики в масках. 

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Фото: ЗАКС.Ру


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Вавилина Нэлли Юрьевна
Упоминаемые персоны
Вавилина Нэлли Юрьевна 




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