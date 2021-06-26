Экс-глава администрации МО "Гавань" хочет вернуть себе должность через суд

Московский районный суд Петербурга 18 июня зарегистрировал иск бывшего главы местной администрации МО "Гавань" Петра Зерникова к руководству муниципального образования. Зерников считает свое увольнение в мае 2021 года несправедливым, а нынешний состав муниципального образования некомпетентным. О своих претензиях к Зерникову рассказали и депутаты МО "Гавань".

Полномочия Зерникова были досрочно прекращены по решению муниципального совета 18 мая. Самого Зерникова на заседании не было. По словам действующей главы МО "Гавань" Нэлли Вавилиной, он был должным образом уведомлен и о планируемом заседании, и о прекращении полномочий главы местной администрации МО "Гавань". Зерников же, напротив, убеждён в том, что не получал никаких уведомлений. Поводом для увольнения, по мнению депутатов, стало неисполнение Зерниковым своих обязанностей.

— Претензии были очень большие. Человек не справлялся со своими обязанностями. Человек оказался не на своем месте. Человек не справлялся ни с коллективом, ни с обязанностями. Я получала ежедневные претензии от жителей по уборке и благоустройству территории. Конкурсные процедуры он прошел, но тем не менее. Зерников это кадровая ошибка. Он ни разу не пришел ни на одно заседание совета депутатов, а это недопустимо, - рассказала ЗАКС.Ру Вавилина.

По словам Вавилиной, она через два месяца после вступления Зерникова в должность предлагала ему покинуть пост главы администрации МО "Гавань" и найти себе место "где он был бы полезен", но к соглашению прийти не удалось. Такого же мнения придерживается и депутат "Гавани" Артем Журавлев.

- Мы просили его уйти по собственному желанию. Он не хотел этого делать, вот мы и воспользовались статьей трудового кодекса для этого. <...> Не справлялся, очень долго согласовывал что-либо. Мы ему доверяли, дали кредит доверия. Это жизнь, так бывает, - рассказал Журавлев.

Сам Зерников заявил ЗАКС.Ру, что никаких нареканий к его работе в качестве главы администрации за все время якобы не было.

— Замечаний в мой адрес никогда не поступало. Были бы претензии - можно было бы с этим работать. В результате работы появляются благодарности, либо неблагодарности, — считает Зерников.

По его словам, придя на работу утром 19 мая, он обнаружил дверь своего кабинета опечатанной. В тот же момент Зерникову сообщили, что он уволен по п. 2 ст. 278 ТК (в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора). Зерников считает, что данная статья не может применяться к муниципальным служащим.

Да и сам состав совета, который принял решение об отставке, Зерников не считает компетентным.

— Если вы отследите их политическую активность… Знаете, наверное, за два года никто этих депутатов в лицо и не видел, — предположил Зерников.

Кроме увольнения, Зерникова волнует судьба его личных вещей и документов, которые, как он утверждает, пропали из его кабинета после того, как сотрудники МО опечатали его кабинет. Депутаты местного совета считают такие обвинения необоснованными. Вавилина рассказала, что по этому поводу была создана специальная комиссия по передаче документов, добавив, что весь процесс был задокументирован и запечатлен на видео. Зерников из-за потери своих вещей подал заявление в полицию в отношении неустановленных лиц. Среди исчезнувших предметов, по словам бывшего главы администрации, могли быть документы об образовании, трудовая книжка, а также личные вещи на сумму около 10 тысяч рублей.

Московский районный суд 22 июня вынес определение о подготовке иска к судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание назначено на 13 сентября.

Константин Леньков